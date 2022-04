Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Giftköder in Homburg Bruchhof

Homburg (ots)

Am Mittwoch, den 27.04.2022, gegen 13:47 Uhr, kam es zu einem Polizeieinsatz auf einem Waldweg, angrenzend an in der Straße "Am Schelmenkopf" in Homburg Bruchhof. Hintergrund des Einsatzes waren aufgefundene Fleischstücke am Rande eines Waldweges. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um ausgelegte Giftköder handelt. Bislang liegen der Polizei keine Hinweise auf tatsächliche Vergiftungen von Hunden vor. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Giftköder wurden im jeweiligen Bereich entfernt.

Hundehalter werden in diesem Bereich gebeten, besonders Acht auf herumliegende Futterteile zu geben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise bzw. Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell