POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Kirkel-Neuhäusel

Kirkel (ots)

Am 22.04.2022 gegen 14:15 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Kaiserstraße Kirkel-Neuhäusel. Die Geschädigte befuhr mit ihrem Transporter die Kaiserstraße in Richtung St. Ingbert. In Höhe des Anwesens 10 kam ihr ein Lkw entgegen, der halbseitig auf ihrer Spur fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte die Geschädigte nach rechts und touchierte hierbei den Außenspiegel eines weiteren am rechten Fahrbahnrand geparkten Transporters. Zu einer Berührung mit dem Lkw kam es nicht. Der Lkw fuhr anschließend in Richtung Homburg weiter.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

