Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am 19.04.2022 in der Zeit von 07.30 Uhr bis 16:45 ereignete sich auf dem Parkplatz der Bahnhofstraße in Blieskastel ein Verkehrsunfall, wobei ein schwarzer Seat Ibiza, von einem anderen Fahrzeug, am vorderen linken Kotflügel beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Dieser hinterließ am Fahrzeug einen Zettel mit einer Telefonnummer, welche allerdings nicht korrekt ist. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

