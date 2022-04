Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Fahrzeug in Bexbach

Bexbach (ots)

Zwischen Sonntag, 17.04.2022, 17:30 Uhr, und Dienstag, 19.04.2022, 17:30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW in der Turmstraße in Bexbach-Höchen. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte mit einem unbekannten spitzen Gegenstand die Frontscheibe an einem grünen BMW 328i mit Homburger Kreiskennzeichen. Es kam zu einem Schaden im dreistelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

