Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am Dienstag, den 19.04.2022 ereignete sich in der Zeit zwischen 14:20 Uhr und 18:05 Uhr im Bereich der Karlsbergstraße 2 in Homburg eine Verkehrsunfallflucht. Ein silberfarbener Ford Mondeo mit Zweibrücker Kreiskennzeichen wurde beim Ein- oder Ausparken von einem bislang unbekannten roten Fahrzeug im linksseitigen Heckbereich beschädigt. Der Ford Mondeo war zur Unfallzeit auf einer Parkfläche vor dem Anwesen geparkt, in Queraufstellung zur Fahrbahn. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

