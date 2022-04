POL-HOM: Brandgeschehen in Homburg/ Wörschweiler

Homburg (ots) - In der Nacht vom 11.04.2022 auf den 12.04.2022 entwendete ein bislang unbekannter Täter alle vier Räder eines am Fahrbahnrand der Straße 'Am Forum' in Homburg abgestellten, schwarzen Volkswagen. Auf dem Fahrzeug waren Alufelgen in 18 Zoll mit Reifen montiert. Der oder die Täter setzte/n das Fahrzeug nach dem Demontieren der Alu-Kompletträder einfach auf dem Achskörper ab, wodurch weiterer Schaden entstand. Der Schaden alleine der Räder beläuft sich ...

