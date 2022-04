POL-HOM: Räderdiebstahl

Kirkel Limbach (ots) - Am 11.04.2022, zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr, wurden in der Straße Kiefernweg in Kirkel/ Limbach an einem schwarzen Mercedes der rechte Vorderreifen und der rechte Hinterreifen vermutlich mit einem Messer plattgestochen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Homburg HOM- ESD Eisenbahnstraße 40 ...

