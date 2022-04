Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Lappentascher Straße in Homburg - Erbach

Homburg (ots)

In der Zeit zwischen 08.04.2022, 14:00 Uhr bis 09.04.2022, 07:15 Uhr kam es in der Lappentascher Straße in Erbach in Höhe der Hausnummer 38 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Unfallverursacher mit dem vorm Anwesen 38 abgestellten Pkw des Geschädigten und verursachte an diesem Sachschaden. Anschließend entfernte er sich unerkannt von der Örtlichkeit. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Unfallverursacher um einen Sattelschlepper mit Auflieger handelte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell