Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl zweier hochwertiger E-Bikes von Speditionsgelände

Bexbach (ots)

Am Morgen des 08.04.2022 wurde durch Mitarbeiter einer Spedition in der Straße "In der Kolling" in Bexbach festgestellt, dass in der Nacht von Donnerstag, 07.04.2022 auf Freitag, 08.04.2022, von der Ladefläche eines Lkw auf dem Speditionsgelände zwei Originalverpackte E-Bikes der Marke Flyer im Wert von jeweils ca. 4000 Euro entwendet worden waren. Die Verpackungen konnten außerhalb der Umzäunung aufgefunden werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise oder Angaben zum Verblieb der E-Bikes machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Homburg, Tel.: 06841-1060, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell