Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl einer Geldbörse in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 07.04.2022, zwischen 10:00 Uhr und 10:10 Uhr, ereignete sich der Diebstahl einer Geldbörse in einem zu diesem Zeitpunkt mäßig besuchten Lebensmitteldiscounter in der Hochstraße in Bexbach. Die 74-jährige Geschädigte trug ihre ursprünglich mittels Reißverschluss verschlosse-ne Handtasche über ihrer Schulter, als sie plötzlich feststellte, dass die Tasche offen-stand und ihre beigefarbene Ledergeldbörse mitsamt Inhalt fehlte. Angaben zur Tat bzw. Hinweise zu Tatverdächtigen konnten von der Geschädigten nicht erlangt werden. In der Geldbörse befanden sich ca. 150 Euro Bargeld, der Führerschein sowie der Personalausweis der Geschädigten. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060) oder an den Polizeiposten in Bexbach (06826/92070).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell