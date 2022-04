Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Kirkel- Limbach

Polizei Homburg (ots)

Bereits am Montag, 28.02.2022, zwischen 11:55 und 12:00 Uhr, kam es vor dem Wasgau- Markt in der Hauptstraße in Limbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach befuhr ein weißer Geldtransporter einer Sicherheitsfirma den dortigen Gehweg in Richtung Altstadt. Hierbei touchierte dieser das Fahrrad eines Kindes, welches ordnungsgemäß in einem Fahrradständer auf dem Bürgersteig vor dem Markt abgestellt war. Das Fahrrad wurde hierbei beschädigt. Der Vorfall wurde nach bisherigen Erkenntnissen von einer bislang unbekannten Zeugin beobachtet, welche den Fahrer des Geldtransporters ansprach. Der Fahrer des Geldtransporters hatte sich dennoch von der Örtlichkeit entfernt, ohne die erforderlichen Angaben zu seiner Identität zu machen. Der Vorfall wurde erst am Sonntag, 03.04.202 zur Anzeige gebracht.

Die Polizei Homburg sucht nun nach Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Sache machen können. Insbesondere die weibliche Zeugin, welche den Vorfall beobachtete hatte, wird gebeten, sich mit der Polizei in Homburg in Verbindung zu setzen (Tel. 06841-1060).

