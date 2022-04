POL-HOM: Bedrohung auf Spazierweg in Homburg

Polizei Homburg (ots) - Am 31.03.2022 kam es in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Blieskasteler Straße in Homburg / Beeden. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten, grauen PKW mit Homburger Kreiskennzeichen. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand Sachschaden. Zeugen, die ...

mehr