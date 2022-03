Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verfolgungsfahrt

Homburg (ots)

Bereits in der Nacht auf den 19.03.2022 wurde gegen Mitternacht eine dunkle Mercedes-Benz C-Klasse mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Bexbacher Straße in Homburg, aus Richtung BAB 6 kommend, in Fahrtrichtung Homburg Stadtmitte, geführt. Das Fahrzeug fiel in Höhe Berliner Straße einem Streifenkommando auf, welches sofort die Verfolgung aufnahm. In der Folge wurde das Fahrzeug zunächst weiter, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, über die rot zeigende Ampel an der Einmündung Bexbacher Straße/ Breslauer Straße, sowie Bexbacher Straße/ Zum Lappentascher Hof geführt, bevor das Fahrzeug über die rot zeigende Ampel an der Einmündung Lappentascher Straße/ Bexbacher Straße nach links in die Lappentascher Straße gesteuert wurde. Alle Anhaltesignale wurden ignoriert. Durch das Fahrzeug wurden im zweispurigen Bereich der Bexbacher Straße andere Verkehrsteilnehmer überholt. Zudem führte das Fahrzeug vor allen drei Einmündungen eine Vollbremsung durch und beschleunigte in der Folge wieder. Der Sichtkontakt zu dem Fahrzeug riss unmittelbar danach ab.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Fahrzeugführer, die durch die Fahrweise des v.g. Pkw gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

