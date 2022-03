Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Bexbach (ots)

Am Dienstagmorgen kam es zwischen ca. 05:00 Uhr - 05:05 Uhr auf dem Parkplatz der Volks- und Raiffeisenbank in der Höcherbergstraße in Bexbach zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Rangieren, mit einem auf dem dortigen Parkplatz abgestellten Pkw. Hierbei wurde der Pkw des Unfallgeschädigten im hinteren linken Fahrzeugbereich (Fahrerseite) in der Höhe von 35 - 86 cm beschädigt. Im Anschluss an das Unfallgeschehen ist der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung geflüchtet. Es wird vermutet, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen roten Pkw handelt. Dieser müsste im rechten Fahrzeugbereich korrespondierende Schäden aufweisen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell