POL-HOM: Versuchter Einbruchsdiebstahl Testzentrum Aloys-Nesseler-Platz in Bexbach

Homburg (ots) - Zwischen dem 22.03.2022, um 22:15 Uhr und dem 23.03.2022, um 06:40 Uhr, wurde in der Maxstraße in Homburg, an einem geparkten Pkw eine Scheibe eingeschlagen. Anschließend wurde aus dem Fahrzeuginnenraum eine Geldbörse entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Homburg HOM- ESD Eisenbahnstraße 40 ...

