POL-HOM: Diebstahl aus PKW

Bexbach (ots) - Ein bisher unbekannter Täter beschädigte in der Zeit zwischen dem 12.03.2022 (14:00 Uhr) und 14.03.2022 (09:30 Uhr) zwei Zeltwände des Corona-Testzentrums Bexbach auf dem Aloys-Nesseler-Platz, indem er diese, vermutlich mittels eines Messers oder ähnlichen Gegenstandes, aufschlitzte. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060) oder an den Polizeiposten in Bexbach (06826/92070) ...

