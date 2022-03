Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Auslegen von Rattengift in Kirkel-Altstadt

Im Märchenwalt

Kirkel (ots)

Am 21.03.2022 erhielt die Polizeiinspektion Homburg die Mitteilung, dass rund um die Jagdhütte Im Märchenwald, Kirkel-Altstadt, Rattengift (rote Körner) verstreut wurde. Obwohl diese, so weit als möglich, von den Jagdpächtern aufgelesen wurden, ist nicht auszuschließen, dass es in diesem Bereich noch weiteres Rattengift gibt. In diesem Zusammenhang wird auf die bereits bestehende Leinenpflicht für Hunde hingewiesen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell