POL-HOM: Diebstahl von Kraftfahrzeug und Katalysator an PKW in Bexbach

Homburg (ots) - Zwischen Freitag, 18.03.2022 gegen 14:00 Uhr und Samstag, 19.03.2022 gegen 10:00 Uhr kam es auf einer Baustelle in der Straße "An der Remise" in 66424 Homburg zu einem Einbruchdiebstahl in mehrere Baucontainer. Demnach öffneten bislang unbekannte Täter mittels Gewalteinwirkung Fenster, beschädigten ein Vorhängeschloss und hebelten eine Eingangstür an den angegangenen Baucontainern auf. Die Container ...

