Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an leerstehendem Gebäude

Homburg (ots)

Am Samstag, den 19.03.2022 gegen 17:15 Uhr, kam es in der Saar-Pfalz-Straße in Homburg- Jägersburg zu einer Sachbeschädigung an einem leerstehenden Gewerbegebäude. Demnach wurde zunächst ein Fenster im Erdgeschoss beschädigt, des Weiteren wurde eine Glaseingangstür vermutlich mit einer Mülltonne eingeworfen. Zeugen konnten vier Jugendliche bei der Tat beobachten (drei männliche und eine weibliche Person), welche sich anschließend unerkannt in Richtung Möhlwoog- Weiher von der Örtlichkeit entfernten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell