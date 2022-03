POL-HOM: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer in 66399 Mandelbachtal

Kirkel (ots) - Am 16.03.2022, zwischen 07:00 Uhr und 16:20 Uhr, kam es in der Straße "Am Mühlenweiher" in Kirkel-Neuhäusel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger, wobei bei diesem die Beleuchtung und der Radkasten beschädigt wurden. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu treffen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise ...

mehr