POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Blieskastel (ots) - Am Samstag den 12.03.2022, in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 14:00 Uhr, wurde in der Straße 'Am Roten Fels' in Blieskastel-Lautzkirchen ein schwarzer Opel beschädigt. Der PKW war dort zum Parken abgestellt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer kollidierte augenscheinlich mit seinem Fahrzeug mit dem Parkenden und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Opel wurde hinten/links, vorwiegend im Bereich des Radlaufs, ...

mehr