Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Katalysatordiebstahl in Bexbach

Bexbach (ots)

Zwischen dem 11.03.2022, ca. 14:30 Uhr, und dem 15.03.2022, ca. 15:20 Uhr, kam es in der Frankenholzer Straße in Bexbach zu einem versuchten Katalysatordiebstahl. Demnach versuchte ein bislang unbekannter Täter, an einem schwarzen Fiat Ducato mit HOM-Kreiskennzeichen, welcher auf einem Parkplatz im Übergang Oberbexbacher Straße / Frankenholzer Straße in Bexbach abgestellt war, den Katalysator zu entwenden. Der Täter hatte bereits eine Rohrleitung durchtrennt, ließ in der Folge jedoch aus unbekannten Gründen von einer weiteren Tatbegehung ab. An dem Fahrzeug entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Zeugen, welche die Tat möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel. 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

