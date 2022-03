POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz in der Uhlandstraße in Homburg

Kirkel (ots) - Am 09.03.2022, im Zeitraum zwischen 07:15 Uhr und 14:15 Uhr, ereignete sich ein versuchter Tageswohnungseinbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Friedrichstraße in Kirkel. Zur Tatzeit begibt sich ein bislang unbekannter Täter an die zur Friedrichstraße hin gelegene Hauseingangstür und versucht die Verblendung des Schließzylinders zu demontieren. Dieses Vorhaben misslingt. Der Täter sieht ...

