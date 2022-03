Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von PKW-Emblemen

Bexbach (ots)

Am Wochenende vom 04.02.2022 bis 07.02.2022 kam es in Bexbach im Bereich der Grubenstraße und Wellesweilerstraße (jeweils 2 Taten) zu insgesamt vier Diebstählen an Pkw. Es wurden je ein Landrover-Emblem, ein Ford-Emblem, ein BMW-Emblem und ein Aixam-Emblem von den dazugehörigen Fahrzeugen entwendet. Aufgrund der Tatzeit, Tatortnähe und der gleichen Vorgehensweise ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Täter um die gleiche Person handelt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060) oder an den Polizeiposten in Bexbach(06826/92070).

