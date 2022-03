POL-HOM: Diebstahl zweier "Streetbuddys" in Altheim

Kirkel-Limbach (ots) - Am 05.03.2022 gegen 19:10 Uhr kam es in der Straße Auf der Windschnorr in Kirkel-Limbach in Fahrtrichtung Homburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein weißer Lastkraftwagen (vermutlich 7,5-Tonner) mit Ladefläche den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten PKW, Marke VW Multivan, Farbe Rot. Der Unfallverursacher entfernte sich ...

mehr