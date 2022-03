Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg-Kirrberg

Homburg (ots)

Am 02.03.2022 zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr kam es in der Straße Am Kalkofer Weg in Homburg-Kirrberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte mit einem am Fahrbahnrand nahe des Bürgerhauses abgestellten weißen Hyundai, wobei bei diesem das vordere Kennzeichen abgerissen wurde und Lackkratzer an der Frontstoßstange entstanden. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu treffen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

