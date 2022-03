Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Homburg

Homburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Donnerstag, 03.03.2022, zwischen 09:30 Uhr und 11:40 Uhr, einen auf dem Parkplatz in Höhe der Saarbrücker Straße 30 in Homburg zum Parken abgestellten 5er BMW in der Farbe schwarz. Der Vorfall ereignete sich vermutlich bei Ein- bzw. Ausparken aus einer benachbarten Parklücke. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

