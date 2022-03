Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl an Kraftfahrzeug in Blieskastel

Blieskastel (ots)

In dem Zeitraum von Sonntag, 27.02.2022, 21:00 Uhr, bis Dienstag, 01.03.2022, 17:00 Uhr, wurde in Blieskastel, Parkplatz im Bereich Bahnhofstraße/Florianstraße, an einem blauen VW Golf, HOM- Kreiskennzeichen, der dort parkte, der Katalysator der Abgasanlage herausgeschnitten und entwendet. Beobachtungen und Hinweise in dieser Sache bitte an Polizeiinspektion Homburg (06841/1060).

