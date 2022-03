POL-HOM: Trickdiebstahl

Homburg Erbach (ots) - Am 26.02.2022 gegen 16:10 Uhr kam es in einem Kiosk in der Dürerstraße in Homburg zu einem Raubüberfall. Zwei männliche Täter begaben sich in den Tabakladen und forderten hier unter Vorhalt einer Pistole und einem Messer Bargeld. Nach der Aushändigung von Bargeld und Zigaretten flüchteten die Täter in Richtung Luitpoldschule. Beide Tatverdächtige hatten eine schlanke Statur und wurden auf 17-20 Jahre geschätzt, ein Tatverdächtiger auf ca. ...

