Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Fahrraddiebstahl

Homburg (ots)

In der Zeit zwischen 27.02.2022, 10:00 Uhr, und 28.02.2022, 14:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Damentrekkingfahrrad, das auf dem Abstellplatz rechts vor dem Bahnhofsgebäude in Homburg abgestellt war. Das Schloss lag bei ihrer Rückkehr noch vor Ort, vom Fahrrad fehlte jedoch jegliche Spur. Es handelt sich um ein Trekkingrad der Marke "Winora" in silber/dunkelgrau, welches einen schwarzen Metallkorb auf dem Gepäckträger montiert hat.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

