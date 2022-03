Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Raub

Homburg Erbach (ots)

Am 25.02.2022 gegen 20:00 Uhr kam es in der Alt-Homburger-Straße in Homburg Erbach zu einer Auseinandersetzung zwischen 5-6 Jugendlichen / Heranwachsenden. Hierbei sollen mehrere junge Männer auf einen 21-jährigen eingeschlagen und eingetreten haben. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde zudem das Handy des Geschädigten entwendet. Dieser erlitt Gesichtsverletzungen, musste aber nicht im Krankenhaus verbleiben. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung wurden drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Weitere Tatbeteiligte sind bislang unbekannt.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

