Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Gefährliche Körperverletzung mittels Schlagwerkzeug

Homburg (ots)

Am 25.02.2022, gegen 02:00 Uhr, erlitt ein 25-jähriger Mann in der Schanzstraße in Homburg durch einen Schlag mit einem Baseballschläger, oder ähnlichem Schlagwerk, eine Platzwunde am Hinterkopf. Der Mann, der sich zu Fuß auf dem Nachhauseweg befand, traf in der Schanzstraße auf eine etwa vierköpfige Personengruppe, die sich laut gestritten hatte. Er hatte sich in den Streit eingemischt und kurz danach, während der Unterhaltung mit der Personengruppe, erhielt der Geschädigte den Schlag von hinten auf den Kopf. Der Geschädigte musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell