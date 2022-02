Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht am Schlossweiher in Homburg Jägersburg

Homburg (ots)

Am 24.02.2022, in der Zeit zwischen 10:40 und 12:45 Uhr, ereignete sich in der Schlossstraße in Homburg Jägersburg ein Verkehrsunfall. Ein silberfarbener Audi touchierte einen schwarzen Kia. Der Audi verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle. Ein Zeuge oder eine Zeugin beobachtete den Unfall und hängte einen Zettel an den Kia.

Der Zeuge/in oder auch andere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Telefon: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

