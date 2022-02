Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung eines Blitzer-Anhängers in Kirkel

Kirkel (ots)

Am Mittwoch, 23.02.2022, um 23:57 Uhr wurde ein in der Neunkircher Straße (L 113) in Kirkel abgestellter Blitzer-Anhänger (Enforcement Trailer) durch einen bislang unbekannten Täter mutwillig beschädigt. Der Unbekannte verunreinigte die Glasscheibe der Aufnahmeoptik mit pinkfarbener Sprühfarbe.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Sache können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg in Verbindung zu setzen (Tel: 06841-1060).

