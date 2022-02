Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Mandelbachtal (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 22.02.2022, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 23.02.2022, 06:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Höhe der Bliestalstraße 73 in Mandelbachtal OT Bliesmengen-Bolchen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte mit einem derzeit unbekannten Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Dacia Sandero mit PS-Kreiskennzeichen (Farbe: schwarz). Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Verkehrsunfallverursacher unbemerkt von der Örtlichkeit in Richtung Habkirchen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

