Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Eingangstür

Bexbach (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 18.02.2022, 15:00 Uhr, und dem 19.02.2022, 16:00 Uhr, kam es, in der Kleinottweiler Straße in Bexbach, zu einer Sachbeschädigung. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Täter mehrfach gegen die Tür geschlagen oder getreten haben muss. Die Glasfüllung der Tür sowie der Rahmen wurden hierdurch beschädigt. Es dürfte ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro entstanden sein. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell