POL-HOM: Brand eines Anhängers in Homburg-Jägersburg

Homburg (ots)

Am 20.02.2022 gegen 01:00 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand in der Herzogstraße in Homburg-Jägersburg gemeldet. Hierbei konnte bei Eintreffen der Einsatzkräfte festgestellt werden, dass ein Pkw-Anhänger, welcher unter einem Carport abgestellt war, brannte. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf den Carport sowie das angrenzende Gebäude verhindert werden. Es entstand Sachschaden am Anhänger. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, eine vorsätzliche Brandlegung kann nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

