Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Homburg-Schwarzenbach

Homburg (ots)

Am 19.02.2022 kam es in der Zeit zwischen 18:45 Uhr und 21:45 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in der Straße Am Gedünner in Schwarzenbach. Hierbei verschafften sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum angegangenen Einfamilienhaus und entwendeten mehrere Schmuckstücke.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell