POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg Erbach

Homburg (ots)

Im Tatzeitraum vom 17.02.2022 (17:30 Uhr) auf den 18.02.2022 (15:30 Uhr) kommt es im Bereich der Bodelschwinghstraße, in Höhe der Einmündung zur Bethelstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wird ein am Fahrbahnrand abgestellter PKW der Marke Opel mit Augsburger-Kreiskennzeichen durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Vorbeifahren beschädigt. Der Unfallverursacher entfernt sich in der Folge von der Unfallörtlichkeit, ohne die zur Schadensregulierung erforderlichen Feststellungen zu treffen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

