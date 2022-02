Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unfallflucht nach Vorfahrtsverstoß in Homburg

Homburg (ots)

Am 16.02.2022 kam es gegen 06:20 Uhr in der Straße "Zum Lappentaschen Hof" in Homburg zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, wobei ein silberner Kombi vom Parkplatzgelände der Firma Bosch nach rechts in die Straße "Zum Lappentaschen Hof" einbog und dabei den von links kommenden bevorrechtigten PKW des Geschädigten übersah. Der Geschädigte musste eine Gefahrenbremsung durchführen, um einer Kollision zu entgehen. Ein dahinterfahrender PKW schätzte die Situation falsch ein und fuhr dem bremsenden PKW auf. Der silberne Kombi entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit ohne sich um den selbst verursachten Unfall zu kümmern. Es besteht daher der Verdacht einer Verkehrsunfallflucht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

