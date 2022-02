Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unfallflucht Universitätsklinikum Homburg, Parkplatz Frauenklinikum

Homburg (ots)

Am 14.02.2022 im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 13:40 Uhr wurde ein geparkter, dunkelbrauner Nissan Juke mit Kreiskennzeichen Birkenfeld auf dem Parkplatz der Frauenklinik des Universitätsklinikums Homburg von einem bislang unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Konkret streifte der Unfallverursacher mit seinem ebenfalls unbekannten Fahrzeug den Nissan Juke beim Ein-/Ausfahren in die linksseitig daneben befindliche Parklücke und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An dem beschädigten Pkw entstand hierdurch ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

