Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung am Friedhof in Blieskastel- Bierbach

Blieskastel (ots)

Im Zeitraum zwischen 11.02.2022, 08:30 Uhr, und 14.02.2022, 08:30 Uhr, kam es auf dem Friedhof in Blieskastel Bierbach, Pfalzstraße, zu mehreren Sachbeschädigungen. An der dortigen Leichenhalle wurden insgesamt drei Türen sowie ein Fensterelement mutwillig beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

