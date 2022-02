Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Parkplatz des Schwimmbades in Kirkel-Limbach

Kirkel (ots)

Am 13.02.2022, zwischen 16:00 Uhr und 16:40 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Freibads in Kirkel-Limbach, in der Straße "Zum Schwimmbad", ein Verkehrsunfall mit Flucht. Hier kollidierte ein bislang unbekannter Pkw, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, mit einem gegenüber geparkten silbernen 3er BMW mit NK-Kennzeichen. An dem BMW entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall von der Unfallörtlichkeit ohne die entsprechenden Feststellungen zu treffen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell