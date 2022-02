Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht am Bahnhofsvorplatz in Homburg

Homburg (ots)

Am Freitag, den 11.02.2022 im Zeitraum von ca. 05:30 Uhr bis ca. 16:00 Uhr, ereignete sich am Bahnhofvorplatz auf dem rechtsseitig gelegenen Schotterparkplatz in 66424 Homburg ein Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein-oder Ausparken gegen einen geparkten, weißen Audi A1. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am Audi A1 entstand Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell