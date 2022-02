Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Gebäude in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 02.02.2022, 21:30 Uhr, und dem 09.02.2022, 20:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Fenster der Kreisvolkshochschule des Saar-Pfalz-Kreises, Am Schloß 11, in Blieskastel. Hierbei entstand Schaden in Höhe von ca. 800 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell