POL-HOM: Vermisstensache Michael Hemm

Seit dem 10.02.2022, gegen 21.00 Uhr, wird der 42-jährige Michael Hemm aus Homburg/Saar vermisst. Herr Hemm befand sich zuletzt in stationärer Behandlung in der Universitätsklinik des Saarlandes in Homburg. Er ist ca. 175 cm groß, korpulent, trägt lange, hellbraune, zum Zopf gebundene Haare und trug zuletzt schwarze Hausschuhe ("Crocs") und einen gestreiften Schlafanzug. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr Hemm in einer hilflosen Lage befinden oder dass ihm ein Unglücksfall zugestoßen sein könnte.

Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise an die Polizeiinspektion in Homburg (Tel.-Nr.: 06841 / 1060) oder an jede andere Polizeidienststelle zu übermitteln.

