Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: E-Bike Diebstahl in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Am 09.02.2022, gegen 03:00 Uhr, kam es zum Diebstahl eines E-Bikes in der Danziger Straße in Homburg-Erbach. Das E-Bike befand sich im Hinterhof des Anwesens des Geschädigten und wurde durch zwei unbekannte Täter von dort entwendet. Die Täter flüchteten anschließend mit dem E-Bike in unbekannte Richtung. Dem Geschädigten entstand ein Schaden von ca. 4000 EUR. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein CUBE Stereo Hybrid 160 HPC, Farbe: oliv-schwarz, Rahmengröße 16", Reifengröße 27,5".

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell