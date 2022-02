Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel Blickweiler

Blieskastel (ots)

Am Montag den 07.02.2022, gegen 07:15 Uhr, ereignete sich in der Blieskasteler Straße zwischen Blieskastel und Blickweiler ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht des Verursachers. Hierbei fuhr ein Mann mit einem roten Mercedes von Blieskastel in Richtung Blickweiler. Er geriet, vermutlich glättebedingt (überfrierende Nässe), ins Schleudern, kollidierte linksseitig mit mehreren Schutzplankenelementen und kam danach am rechten Fahrbahnrand in Unfallendstellung zum Stehen. An den Schutzplanken und dem Fahrzeug entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

