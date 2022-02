Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von Fahrzeugemblemen in Bexbach

Bexbach (ots)

Zwischen 04.02.2022, 18:30 Uhr und 06.02.2022, 09:45 Uhr wurden an einem Landrover in der Wellesweilerstraße in Bexbach drei werkseitig angebrachte Markenembleme gewaltsam entfernt und gestohlen. Am Fahrzeug entstand hierdurch Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell