Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Zugmaschine in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hatte die Windschutzscheibe sowie die Sonnenblende einer Zugmaschine in der Florianstraße in Blieskastel, vermutlich durch einen Steinwurf, beschädigt. Der LKW war vom 28.01.2022, 15:15 Uhr, bis zum 31.01.2022, 03:20 Uhr, neben dem Rad-Freizeitweg in Blieskastel geparkt. Der Sachschaden beträgt ca. 2500 Euro. Verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeiinspektion in Homburg, Tel. 06841 1060.

